Ilfattoquotidiano.it - “È vergognoso, mi hanno spiato il conto corrente. Meglio prendere i soldi e metterli sotto le mattonelle”: Al Bano “vittima” dell’ex bancario Vincenzo Coviello

(Di lunedì 14 ottobre 2024) C’è anche Altra le “vittime”, accusato di averi conti correnti di migliaia di clienti famosi dalla politica al mondo dello spettacolo. Una violazione aziendale e della privacy di rilevante importanza. Il cantante si è lamentato in una intervista a Il Corriere della Sera: “Non si tratta di curiosità, ma di spionaggio. Le banche dovrebbero tutelarci, non spiarci. Non parliamo di due o tre persone, ma di migliaia. Bisogna chiamare le cose con il proprio nome. Èche ci sia sempre qualcuno che fa quello che non deve”. E ancora: “Quell’uomo aveva un compito preciso: tutelare i suoi clienti. Non lavorava né per il Kgb né per la Cia, ma per una banca, dove invece ha deciso di fare la spia. Tu non metti i tuoi risparmi in banca per essere