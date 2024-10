Liberoquotidiano.it - Drone di Hebzollah attacca una base israeliana: uccisi 4 soldati

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Quattroisraeliani sono statie 60 sono rimasti feriti in un attacco da parte di Hezbollah nella serata di ieri: unha colpito unamilitare nell'area di Binyamina, vicino ad Haifa. Il gruppo filo-iraniano ha bucato le difese dell'Idf, minacciando Israele di altri attacchi se continuerĂ la sua offensiva in Libano.  Il premier dello Stato ebraico Netanyahu ha esortato l'Onu a 'rimuovere l'Unifil dalle roccaforti di Hezbollah. "Inaccettabili gli attacchi alle forze Onu" le parole della premier Meloni in un colloquio telefonico con l'omologo di Tel Aviv. Intanto, a sud, l'esercito di Israele ha lanciato nella notte un attacco contro Hamas nella Striscia. Fonti palestinesi parlano di 5 bambiniin un attacco aereo nella zona di al Shati, nel sud-ovest di Gaza.Â