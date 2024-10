Delrio (Pd): “Attacchi Israele a Unifil vanno condannati, ritirare la missione sarebbe grave errore” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Per il senatore Pd Graziano Delrio "gli attacchi dell'Idf ai caschi blu in Libano vanno condannati, ritirare la missione, come chiede Netanyahu, sarebbe un gravissimo errore. Piuttosto occorre rafforzarla", dice intervistato da Fanpage.it. Fanpage.it - Delrio (Pd): “Attacchi Israele a Unifil vanno condannati, ritirare la missione sarebbe grave errore” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Per il senatore Pd Graziano"gli attacchi dell'Idf ai caschi blu in Libanola, come chiede Netanyahu,un gravissimo errore. Piuttosto occorre rafforzarla", dice intervistato da Fanpage.it.

