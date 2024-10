Colleferro Ripartiamo da Caino Le violenze all’interno della famiglia Un dialogo aperto con la criminologa di fama internazionale Roberta Bruzzone Martedì 15 alle 2030 in Biblioteca Comunale

Colleferro. “Ripartiamo da Caino”. Le violenze all’interno della famiglia. Un dialogo aperto con la criminologa di fama internazionale Roberta Bruzzone. Martedì 15 alle 20,30 in Biblioteca Comunale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Cronache Cittadine Colleferro – “Ripartiamo da Caino” è il titolo dell’evento organizzato da Paola Di Rosa in collaborazione con l’Associazione “La caramella L'articolo Colleferro. “Ripartiamo da Caino”. Le violenze all’interno della famiglia. Un dialogo aperto con la criminologa di fama internazionale Roberta Bruzzone. Martedì 15 alle 20,30 in Biblioteca Comunale Cronache Cittadine. Cronachecittadine.it - Colleferro. “Ripartiamo da Caino”. Le violenze all’interno della famiglia. Un dialogo aperto con la criminologa di fama internazionale Roberta Bruzzone. Martedì 15 alle 20,30 in Biblioteca Comunale Leggi tutta la notizia su Cronachecittadine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Cronache Cittadine– “da” è il titolo dell’evento organizzato da Paola Di Rosa in collaborazione con l’Associazione “La caramella L'articolo. “da”. Le. Uncon ladi1520,30 inCronache Cittadine.

Anagni: Maltratta e picchia la moglie, 42enne allontanato da casa con applicazione del dispositivo elettronico di controllo - La donna, esasperata dalle continue violenze subite dal marito, richiedeva l'intervento della pattuglia dei Carabinieri per l'ennesima lite scaturita per futili motivi #anagnicronaca #frosinonecronaca ... (lamilano.it)

Maltrattamenti nei confronti della moglie: ordinanza di allontanamento e braccialetto elettronico per un uomo - La donna, esasperata dalle violenze subite dal marito ... era stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dell’Ospedale di Colleferro per uno stato ansioso reattivo. La donna aveva raccontato ... (ciociariaoggi.it)

