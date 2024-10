Che figura di m*** Javier beccato dalla telecamera del Grande Fratello Cosa ha fatto

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel corso del tardo pomeriggio di domenica 13 ottobre, ale Shaila decidono di concedersi un momento di relax in sauna e commentano insieme quanto accaduto tra di loro nel corso di quest’ultima settimana. Il ragazzo spiega che, avendo notato in lei un atteggiamento poco chiaro, al termine della puntata precedente ha deciso di prendere le distanze per evitare di soffrire: “Ho provato a guardarti con altri occhi” dice infatti. Ammette, però, di non esserci riuscito e – avendo percepito nuovamente un interesse da parte sua – ha deciso di mettere da parte l’orgoglio per viversi questo rapporto senza precludersi nulla. Dopo aver ascoltato le parole di, Shaila non nasconde la sua felicità e accenna un sorriso. Leggi anche: “Cacciatelo, è impazzito”.