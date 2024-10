Liberoquotidiano.it - Cancro al colon, nuovo algoritmo prevede efficacia farmaci: come funziona

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - Un gruppo di ricercatori dell'Istituto di Candiolo - Irccs ha messo a punto unche permette di analizzare, in modo molto più semplice rispetto a quelli attualmente disponibili, i dati genetici dei pazienti con tumore del-retto, a partire da organoidi o cellule, e di selezionare coloro che potrebbero beneficiare della terapia sperimentale a base di Parp-inibitori, un trattamento già approvato e utilizzato per i tumori ovarici, del pancreas, della prostata e della mammella. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista 'Npj Precision Oncology'. Si tratta didi nuova generazione cheil successo deicontro gli enzimi 'officina' che sono in grado di riparare le cellule tumorali.