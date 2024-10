Call of Duty: Black Ops 6, Modern Warfare 3 e Warzone saranno giocabili anche in Cloud con Game Pass (Di lunedì 14 ottobre 2024) Microsoft ha appena annunciato che sin dal giorno di lancio di Call of Duty: Black Ops 6 sarà possibile giocare il titolo interamente in Cloud grazie all’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Inoltre sempre dallo stesso giorno, il 25 Ottobre, sarà possibile giocare in streaming anche Call of Duty: Modern Warfare 3 e Call of Duty: Warzone. Come leggiamo su Xbox Wire, questa è una prima volta che il franchise di Activision sarà giocabile anche su Xbox Cloud Gaming, consentendo in questo modo a tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass Ultimate di giocare ai tre titoli del franchise praticamente ovunque. Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6, Modern Warfare 3 e Warzone saranno giocabili anche in Cloud con Game Pass Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Microsoft ha appena annunciato che sin dal giorno di lancio diofOps 6 sarà possibile giocare il titolo interamente ingrazie all’abbonamento XboxUltimate. Inoltre sempre dallo stesso giorno, il 25 Ottobre, sarà possibile giocare in streamingof3 eof. Come leggiamo su Xbox Wire, questa è una prima volta che il franchise di Activision sarà giocabilesu XboxGaming, consentendo in questo modo a tutti gli abbonati ad XboxUltimate di giocare ai tre titoli del franchise praticamente ovunque.

