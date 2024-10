Calcio. Eccellenza: Cenaia, tre punti pesanti a Livorno (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pisa 14 ottobre 2024 – Gran bella vittoria del Cenaia che espugna Livorno e si porta a meno quattro dalla capolista Camaiore. In fondo alla classifica le altre pisane ancora a secco di vittorie dopo questo sesto turno del campionato di Eccellenza toscana. I Mobilieri Ponsacco pareggiano sul campo del Ponte Buggianese, mentre il Fratres torna da Forte dei Marmi con un punto. Ancora sconfitta la Cuoiopelli, sempre ultima, in casa contro la Massese. Il Cenaia vince a Livorno contro la Pro Livorno Sorgenti grazie ad una rete messa a segno dal solito Neri. Il gol nella ripresa, al 57’, che vale tre punti pesanti per la formazione di mister Sena. Cenai che tocca quota dodici punti ed è la pisana che ha iniziato meglio questa stagione. Ecco il tabellino della gara del "Magnozzi”. Pro Livorno Sorgenti: Bettarini, Rotunno, Lischi A. Lanazione.it - Calcio. Eccellenza: Cenaia, tre punti pesanti a Livorno Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pisa 14 ottobre 2024 – Gran bella vittoria delche espugnae si porta a meno quattro dalla capolista Camaiore. In fondo alla classifica le altre pisane ancora a secco di vittorie dopo questo sesto turno del campionato ditoscana. I Mobilieri Ponsacco pareggiano sul campo del Ponte Buggianese, mentre il Fratres torna da Forte dei Marmi con un punto. Ancora sconfitta la Cuoiopelli, sempre ultima, in casa contro la Massese. Ilvince acontro la ProSorgenti grazie ad una rete messa a segno dal solito Neri. Il gol nella ripresa, al 57’, che vale treper la formazione di mister Sena. Cenai che tocca quota dodicied è la pisana che ha iniziato meglio questa stagione. Ecco il tabellino della gara del "Magnozzi”. ProSorgenti: Bettarini, Rotunno, Lischi A.

Eccellenza - lo Sporting Cecina ne fa tre alla Sestese - cade la Pro Livorno Sorgenti con il Cenaia - Vince 3 a 1 lo sporting Cecina sul campo della Sestese e vola a ridosso della fase playoff, dopo tre partite senza vittorie i rossoblù ottengono il secondo successo consecutivo che scaccia via tutti i possibili fantasmi del caso. Gli ospiti chiudono il primo tempo in vantaggio grazie al gol di... (Livornotoday.it)

Eccellenza - il Cenaia vince sul campo della Pro Livorno Sorgenti - pareggia il Mobilieri Ponsacco - . L'unica formazione pisana tra Eccellenza e Serie D a vincere in questo weekend è il Cenaia che supera la Pro Livorno Sorgenti 1 a 0, decisivo il gol del livornese Francesco Neri per indirizzare la vittoria verso gli arancioverdi che compiono un balzo in avanti in classifica, adesso tra loro e la. (Pisatoday.it)

Calcio. Eccellenza. Brilla il Cenaia - sconfitte Fratres e Cuoio - Questo il tabellino. A disposizione Strambi, Maffei, Marchetti, Morelli, Pratesi, Romanacci, Sottile, Tantardini, Freschi. Rossoblù che condividono la penultima piazza con Fratres, Fucecchio e Pontebuggianese. Cenaia quinto, Mobilieri Ponsacco e Fratres Perignano in fondo, Cuoiopelli ultima. A Montespertoli decide la doppietta dell’attaccante di casa Biliotti. (Lanazione.it)