Calciatore condannato per violenza sessuale: i tifosi lo difendono (Di lunedì 14 ottobre 2024) Polemiche a Padova per la difesa dei tifosi e per l’atteggiamento tenuto dalla squadra che ha deciso di mandare in campo ieri il Calciatore Michael Liguori, 25 anni, originario di Alba Adriatica (Teramo), condannato, insieme ad un amico coetaneo, a tre anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale dal Tribunale di Teramo . Ai vari interventi di esponenti politici nei giorni scorsi, si è Feedpress.me - Calciatore condannato per violenza sessuale: i tifosi lo difendono Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024) Polemiche a Padova per la difesa deie per l’atteggiamento tenuto dalla squadra che ha deciso di mandare in campo ieri ilMichael Liguori, 25 anni, originario di Alba Adriatica (Teramo),, insieme ad un amico coetaneo, a tre anni e quattro mesi di reclusione perdal Tribunale di Teramo . Ai vari interventi di esponenti politici nei giorni scorsi, si è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Condannato per stupro - calciatore del Padova gioca in campionato. Tecnico e società lo difendono : è polemica - Nonostante la condanna, l’attaccante di 25 anni è stato regolarmente convocato per l’incontro di Serie C, in cui il club veneto ha vinto 1-0, mantenendosi in testa al girone A. L'articolo Condannato per stupro, calciatore del Padova gioca in campionato. Secondo il Gazzettino, Liguori ha difeso la propria posizione affermando che “era lei a volerlo, non riesco a spiegarmi perché sia stato ... (Thesocialpost.it)

Michael Liguori - il Padova convoca il calciatore condannato per stupro : «Può giocare» - PADOVA - È circa mezzogiorno e mezza quando Michael Liguori, attaccante del Padova calcio, varca il cancello d'ingresso del centro sportivo ?Memo Geremia? alla Guizza... (Ilgazzettino.it)

Il calciatore del Padova Michael Liguori condannato per violenza sessuale - Pochi minuti dopo avrebbe avuto luogo l’abuso. Il legale ha già annunciato che intende ricorrere in appello. La società del Calcio Padova ha dichiarato che, per ora, non intende esporsi sulla questione: “Il presidente Francesco Peghin e l'amministratore delegato Alessandra Bianchi – si legge in una nota – hanno dichiarato che la società non esprimerà alcun tipo di valutazione in merito alla ... (Ilrestodelcarlino.it)