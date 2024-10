Brucia auto in centro, i vigili del fuoco lavorano 2 ore per riuscire a domare l’incendio (Di lunedì 14 ottobre 2024) I vigili del fuoco di Licata, ieri sera, sono intervenuti in via Torregrossa, strada parallela di via Palma, per domare l’incendio di un’auto. Si è trattato di un intervento particolarmente lungo: dopo avere ricevuto la telefonata che segnalava le fiamme, si sono recati sul posto poco dopo le 21 Agrigentonotizie.it - Brucia auto in centro, i vigili del fuoco lavorano 2 ore per riuscire a domare l’incendio Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ideldi Licata, ieri sera, sono intervenuti in via Torregrossa, strada parallela di via Palma, perdi un’. Si è trattato di un intervento particolarmente lungo: dopo avere ricevuto la telefonata che segnalava le fiamme, si sono recati sul posto poco dopo le 21

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Donna cade in una zona impervia : recuperata grazie ai vigili del fuoco - Le squadre dei vigili del fuoco, in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino Monte Falco e Sanitari del 118, hanno provveduto a soccorrere e trasportare in zona sicura la donna che era andata in cerca di funghi in compagnia del marito e di un amico. Ieri mattina, intorno alle 9. . 25, la squadra Speleo-Alpino-Fluviale della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì e una squadra del ... (Ilrestodelcarlino.it)

Cane intrappolato in un crepaccio : salvo grazie ai Vigili del Fuoco - Fortunatamente si è conclusa con un lieto fine la disavventura capitata nei boschi di Piateda per un cane ed il suo padrone. I Vigili del Fuoco del Nucleo Speleo Alpino Fluviale della sede Centrale di Sondrio sono intervenuti intorno alle 11:50 di oggi, domenica 13 ottobre, in località Alpe La... (Sondriotoday.it)

Cade in una zona impervia - soccorsa dai vigili del fuoco - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Doppio intervento dei vigili del fuoco in Mugello per soccorrere due escursionisti. Gli uomini del comando di Firenze, distaccamento di Marradi sono intervenuti attorno alle 13.15 sulla Sp 74 in supporto al personale sanitario, per... (Firenzetoday.it)