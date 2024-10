Brindisi la porta dell'Oriente (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sabato 19 ore 16.00 appuntamento con "Brindisi la porta dell'Oriente". Brindisi fu una importantissima città in età romana, definita non a caso la "porta dell'Oriente". Qui terminava infatti la via Appia (Antica e Traiana) ed è da qui che ci si imbarcava per la Terra Santa. Cammineremo presso la Baritoday.it - Brindisi la porta dell'Oriente Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sabato 19 ore 16.00 appuntamento con "la".fu una imntissima città in età romana, definita non a caso la "". Qui terminava infatti la via Appia (Antica e Traiana) ed è da qui che ci si imbarcava per la Terra Santa. Cammineremo presso la

Derby con il Brindisi : il Casarano cerca una vittoria di vitale importanza - . . Non sarà una gara. A caccia di una vittoria dopo due pareggi di fila, per stare a contatto con le zone alte della classifica del girone H della Serie D. Oggi pomeriggio, alle ore 15:00, i salentini ospiteranno allo stadio Capozza per affrontare il Brindisi, in un derby pugliese dalla lunga storia. (Lecceprima.it)

Cocaina importata dal Sud America : scatta il blitz - arrestato anche un brindisino - C’è anche una persona residente in provincia di Brindisi fra i 61 arrestati nell’ambito di una operazione sul traffico internazionale di droga, condotta dalla Guardia di finanza di Brescia, sotto il coordinamento dei pm antimafia della locale Dda, Enrica Battaglia e Francesco Milanesi. . . . Si tratta. (Brindisireport.it)

