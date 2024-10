Bologna, rissa tra stranieri con coltelli e machete: 3 feriti (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’ipotesi al vaglio è che i due gruppi, formati da giovani egiziani e tunisini, si siano scontrati per una questione legata alla vendita di droga Imolaoggi.it - Bologna, rissa tra stranieri con coltelli e machete: 3 feriti Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’ipotesi al vaglio è che i due gruppi, formati da giovani egiziani e tunisini, si siano scontrati per una questione legata alla vendita di droga

