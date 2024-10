Sport.periodicodaily.com - Bielorussia vs Lussemburgo – pronostico, notizie sulle squadre, formazioni

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo i due pareggi senza reti del fine settimana, martedì 15 ottobre laaffronterà ilin UEFA Nations League.La squadra di casa, che attualmente gioca a porte chiuse in Ungheria, occupa un posto di promozione a metà classifica, mentre gli ospiti hanno un solo punto in classifica e non hanno ancora segnato un solo gol. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le dueDopo il sofferto pareggio per 0-0 contro l’Irlanda del Nord di sabato sera, laha mantenuto un punto di vantaggio sugli avversari nella classifica del Gruppo 3, ed è quindi in corsa per un piazzamento tra le prime due il mese prossimo.