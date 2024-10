Anteprima24.it - Basket, parte forte la Rummo Benevento: sbancata Avellino con un +29

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEsordio super per laSamniumche nella serata di ieri ha vinto sul campo dell’Acsicon il risultato di 53-82. Match mai in discussione per le ragazze allenate da coach Iovini, con le giallorosse in vantaggio per tutti i 40 minuti di gioco. Ottimanza per Muscetta e compagne, che già nel primo quarto mettono in campo grande intensità e spirito di sacrificio, con il periodo che si chiude sul 12-21. Dopo un accenno di rientro delle padrone di casa, nella secondadel secondo quarto tornano al comando le beneventane, con tanta aggressività in difesa e ottime azioni offensive che ci fanno andare negli spogliatoi sul risultato di 22-41.