Balotelli al Genoa accetta uno stipendio di 250mila euro l'anno (Schira) (Di lunedì 14 ottobre 2024) Balotelli al Genoa accetta per uno stipendio di 250mila euro l'anno A volte ritornano, è proprio il caso di dirlo. Mario Balotelli è sempre più vicino a rimettere piede in Serie A dopo 4 anni. L'ultima volta era stata col Brescia nell'anno del Covid (2020). Adesso lo aspetta il Genoa, che è alla ricerca di rinforzi per evitare la retrocessione in B dopo i tanti guai che hanno investito il fondo 777 Partners e la conseguente messa in vendita della società. Super Mario ha già dato il suo benestare per un accordo di 9 mesi. L'ennesima sfida della carriera di Balo che vuole zittire gli scettici e dimostrare di poter essere a 34 anni ancora decisivo in Italia. Per questo è pronto ad accettare un ingaggio molto basso (intorno ai 250mila euro più bonus) per rimettersi in gioco.

