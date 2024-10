Alzheimer, il caffè associato a un rischio ridotto di perdita di memoria: lo studio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ricercatori francesi hanno determinato che un consumo superiore di caffeina è associato a una probabilità ridotta di perdita di memoria (amnesia). I dati dello studio condotto su centinaia di pazienti con morbo di Alzheimer e declino cognitivo lieve. Fanpage.it - Alzheimer, il caffè associato a un rischio ridotto di perdita di memoria: lo studio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ricercatori francesi hanno determinato che un consumo superiore di caffeina èa una probabilità ridotta didi(amnesia). I dati dellocondotto su centinaia di pazienti con morbo die declino cognitivo lieve.

Un segnale associato all’Alzheimer può in realtà proteggere il cervello : speranze per nuove terapie - Cosa significa e perché può portare a nuovi trattamenti contro la demenza. Continua a leggere . Un team di ricerca internazionale ha scoperto che la proteina Tau, comunemente associata all'Alzheimer insieme alle placche di beta amiloide, in determinate condizioni può in realtà proteggere il cervello e non favorire la morte dei neuroni (neurodegenerazione). (Fanpage.it)