Alla fermata del bus con cocaina e hashish: 23enne arrestato (Di lunedì 14 ottobre 2024) I Carabinieri della Stazione di Noceto hanno arrestato un 23enne,per detenzione ai fini di spaccio di hashish.Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Noceto, nei pressi della fermata dell’autobus ha proceduto al controllo di un 23enne notato scendere da un bus, con atteggiamento guardingo Parmatoday.it - Alla fermata del bus con cocaina e hashish: 23enne arrestato Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I Carabinieri della Stazione di Noceto hannoun,per detenzione ai fini di spaccio di.Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Noceto, nei pressi delladell’autobus ha proceduto al controllo di unnotato scendere da un bus, con atteggiamento guardingo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

23enne nei guai: fermato con 6 grammi di hashish e 1 di cocaina alla fermata dell’autobus. A casa recuperato un etto di hashish - I Carabinieri della Stazione di Noceto hanno arrestato un 23enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo Hashish. Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Noceto, nei p ... (gazzettadiparma.it)

Manovra 2024: domani via libera in Consiglio dei ministri, sfida sulle risorse - ? Ascolta articolo - Il Documento sarà trasmesso a Bruxelles. Venerdì i rating di Fitch e Standard & Poors. Priorità: cuneo fiscale, aliquote Irpef, sostegno alle famiglie e fondi per la sanità. Sfida ... (liberoreporter.it)

Sinner non si ferma più: di nuovo battuto Djokovic, a Shanghai arriva il suo quarto Masters 1000 - Straordinario Jannik, che piega in due set l'ex n° 1 al mondo (al quale lo lega anche la grandissima passione per lo sci) e si avvia verso un finale di stagione da record, ... (neveitalia.it)