Agatha All Along | la serie tv svela l’identità di Joe Locke

A quattro episodi dalla finale di stagione, la serie tv Agatha All Along ha finalmente svelato l'identità segreta del personaggio interpretato da Joe Locke. Nel finale di episodio, infatti, il giovane misterioso al seguito delle streghe si è rivelato come "Billy Maximoff", o meglio conosciuto come "Wiccan", uno dei due figli di Scarlet Witch/Wanda Maximoff, già intravisti nella serie tv "WandaVision" e nel film "Doctor Strange nel Multiverso della Follia". Con l'effetto sorpresa oramai scomparso, i Marvel Studios quest'oggi hanno diffuso un poster esclusivo di Wiccan, ed uno spot tv che anticipa gli eventi degli ultimi quattro episodi di Agatha All Along. "What does Billy Maximoff want at the end of the road?" ??Only 4 episodes left of Marvel Television's #AgathaAllAlong, now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.

