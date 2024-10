Anteprima24.it - Acqua non potabile, scatta il divieto: allarme a Teano

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Ordinanza Sindacale N.63 del 10.10.2024 non lascia scampo a dubbi: il settore idrico acontinua ad essere gestito in maniera pessima. Ieri, si annuncia dalla casa Comunale ildi utilizzo del prezioso liquido per usoed alimentare aCentro. Notizia che genera non solo rabbia, ma getta l’intera comunità sidicina nel panico e nell’incertezza. Decine di cittadini allarmati ci hanno raggiunto per conoscere giustamente, quali fossero le zone coinvolte e le cause specifiche della contaminazione, se di ciò si tratta, anche in considerazione del fatto che dal momento del prelievo ad oggi sono trascorsi ben due giorni. Tante domande alle quali ad oggi a causa di un provvedimento vago e lacunoso, non è possibile avere delle risposte.