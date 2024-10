Ilrestodelcarlino.it - "Abbiamo regalato un tempo"

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La terza sconfitta esterna di fila lascia molto amaro in bocca a mister Cristian Serpini, che non si capacita dei primi 45’ del suo Carpi. "fatto un brutto primoe loro un ottimo primo– le sue parole – e quando ci sono queste disparità nelle prestazioni è difficile capire i meriti e i demeriti. Però il calcio è strano, nel primola Pianese meritava di segnare, nella ripresa invece penso che a conti fatti, guardando anche le occasioni, non meritassimo di perdere. Peròfatto purtroppo male per 45’, anche Mandelli ha giocato 20’ in cui non stava bene prima di chiedere il campo e questo forse un po’ ci ha condizionato". Serpini individua i motivi della prova sottotono. "E’ semplice – prosegue - loro ci sono stati superiori in tutti i duelli, invece dopo il gol, ma questo è grave, sembravamo degli altri.