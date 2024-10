Verso Empoli-Napoli, Conte pronto a sorprendere: titolarissimo a rischio (Di domenica 13 ottobre 2024) La prossima sfida tra Empoli e Napoli può dire molto sulle ambizioni della squadra di Antonio Conte: quest’ultimo valuta almeno una novità di formazione. Manca poco meno di una settimana dal ritorno in campo per il Napoli, che si sta godendo questa seconda sosta per le Nazionali al primo posto in classifica, in solitaria. Un segnale che ha riacceso l’entusiasmo in casa azzurra dopo un’annata, quella dello scorso anno, che ha lasciato diverse scorie nell’ambiente. Sembrano essere ormai lontano i ricordi delle tante delusioni che hanno portato la compagine partenopea a chiudere la Serie A 2023 – 2024 addirittura al decimo posto. Tra i vari flashback negativi dell’anno scorso, c’è anche la trasferta di Empoli, da sempre non agevole per la squadra azzurra. Contro i toscani, nella sfida in programma per domenica prossima, c’è la possibilità di scacciare via ulteriormente tali ricordi. Spazionapoli.it - Verso Empoli-Napoli, Conte pronto a sorprendere: titolarissimo a rischio Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La prossima sfida trapuò dire molto sulle ambizioni della squadra di Antonio: quest’ultimo valuta almeno una novità di formazione. Manca poco meno di una settimana dal ritorno in campo per il, che si sta godendo questa seconda sosta per le Nazionali al primo posto in classifica, in solitaria. Un segnale che ha riacceso l’entusiasmo in casa azzurra dopo un’annata, quella dello scorso anno, che ha lasciato diverse scorie nell’ambiente. Sembrano essere ormai lontano i ricordi delle tante delusioni che hanno portato la compagine partenopea a chiudere la Serie A 2023 – 2024 addirittura al decimo posto. Tra i vari flashback negativi dell’anno scorso, c’è anche la trasferta di, da sempre non agevole per la squadra azzurra. Contro i toscani, nella sfida in programma per domenica prossima, c’è la possibilità di scacciare via ulteriormente tali ricordi.

Empoli-Napoli - novità di formazione? Meret da valutare - Conte alle prese col rientro dei nazionali - Il tecnico Antonio Conte ha concesso due giorni di riposo alla squadra, il gruppo si ritroverà martedì per iniziare la preparazione alla trasferta toscana, che si preannuncia ricca di sfide, anche in ottica difensiva. Sebbene il portiere sia in fase di miglioramento, il mister non intende rischiarlo in questo incontro. (Napolipiu.com)

Valdifiori : "All’Empoli ho esaudito un sogno. Contro il Napoli servirà andare oltre i limiti" - Farà il tifo per una delle due? "No no, guarderò molto volentieri la partita ma come detto sono molto legato a entrambe le piazze, non riesco a tifare l’una o per l’altra". Empoli è stata una tappa fondamentale della mia carriera, dove sono diventato uomo". È Mirko Valdifiori che proprio in azzurro ha trascorso 7 stagioni con 255 presenze, 4 reti e 27 assist. (Sport.quotidiano.net)

Empoli-Napoli è un miraggio : altro titolare a rischio - Nella fattispecie, quando il Napoli gioca ad Empoli non si preannuncia mai una partita scontata, viene da pensare alla rimonta dei toscani l’anno prima di vincere lo scudetto. Il Napoli era in vantaggio di due reti e si fece rimontare, trionfó l’Empoli per 3-2 in casa. . Altri, invece, vogliono solo mettere zizzania tra il club di Conte e i propri tifosi. (Spazionapoli.it)