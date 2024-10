Un'oasi di relax (e di bella cucina) nascosta nella campagna della Valle del Tevere (Di domenica 13 ottobre 2024) Potrebbe essere davvero un angolo del Paradiso che in questa stagione si accende di colori pastello, a ridosso dei bastioni in peperino dell'antico borgo di Bassano in Teverina lungo la Valle del Tevere, appena ai confini tra Lazio e Umbria e a pochissimi minuti dall'A1 tra Orte e Attigliano. Gamberorosso.it - Un'oasi di relax (e di bella cucina) nascosta nella campagna della Valle del Tevere Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Potrebbe essere davvero un angolo del Paradiso che in questa stagione si accende di colori pastello, a ridosso dei bastioni in peperino dell'antico borgo di Bassano in Teverina lungo ladel, appena ai confini tra Lazio e Umbria e a pochissimi minuti dall'A1 tra Orte e Attigliano.

