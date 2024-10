Un murale in ricordo di Ilaria Carella, raccolta fondi per l'opera dedicata alla giovane cestista (Di domenica 13 ottobre 2024) Una raccolta fondi per finanziare la creazione di un murale in ricordo di Ilaria Carella, giovane giocatrice di basket livornese scomparsa dieci anni fa a causa di un incidente stradale. L'iniziativa è stata presentata nella giornata di sabato 12 ottobre a palazzo comunale alla presenza del Livornotoday.it - Un murale in ricordo di Ilaria Carella, raccolta fondi per l'opera dedicata alla giovane cestista Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Unaper finanziare la creazione di unindigiocatrice di basket livornese scomparsa dieci anni fa a causa di un incidente stradale. L'iniziativa è stata presentata nella giornata di sabato 12 ottobre a palazzo comunalepresenza del

