Trasferta a Piacenza: "Fuori la cattiveria" (Di domenica 13 ottobre 2024) Reazione. E’ quella che si chiede al Prato nella giornata odierna, che vedrà i biancazzurri impegnati (calcio d’avvio alle 15) allo stadio Leonardo Garilli contro una formazione, il Piacenza, altrettanto in difficoltà. E’ vero che i biancorossi hanno tre punti in più in classifica rispetto ai lanieri, ma di certo non stanno rispettando le alte aspettative della vigilia. E infatti la società emiliana ha optato per il cambio in panchina (il primo stagionale concernente il girone D di serie D). Al posto di Stefano Rossini è arrivato Carmine Parlato, tecnico campano che nel proprio curriculum vanta ben cinque campionati vinti con Rovigo, Pordenone, Padova, Rieti e Trento e uno scudetto di serie D a Pordenone. Lanazione.it - Trasferta a Piacenza: "Fuori la cattiveria" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Reazione. E’ quella che si chiede al Prato nella giornata odierna, che vedrà i biancazzurri impegnati (calcio d’avvio alle 15) allo stadio Leonardo Garilli contro una formazione, il, altrettanto in difficoltà. E’ vero che i biancorossi hanno tre punti in più in classifica rispetto ai lanieri, ma di certo non stanno rispettando le alte aspettative della vigilia. E infatti la società emiliana ha optato per il cambio in panchina (il primo stagionale concernente il girone D di serie D). Al posto di Stefano Rossini è arrivato Carmine Parlato, tecnico campano che nel proprio curriculum vanta ben cinque campionati vinti con Rovigo, Pordenone, Padova, Rieti e Trento e uno scudetto di serie D a Pordenone.

