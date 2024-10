Biccy.it - Tommaso Marini troppo aggraziato? “Vuole vedere il macho che è in me? Torniamo indietro anni luce”

(Di domenica 13 ottobre 2024)secondo Selvaggia Lucarelli sarebbesulla pista di Ballando con le Stelle (“Sei stato un po’ noiosetto, hai portato a casa il compitino. La tua cifra è la grazia, balli con molta grazia. E in alcuni momenti manca un po’ di intenzione, di verve, di tensione. Hai troppa grazia e poco carattere“); e questo termine lo schermidore non lo ha preso affatto bene. Durante la settimana, parlando con la produzione, si è infatti sfogato: “Forse intendeva che volevailche è in me? Ma se così fosse staremmo tornandose facesse un ragionamento del genere. Un discorso che va un po’ scadendo, forse non intendeva questo“.ha poi aggiunto: “Io non cambierò per una coreografia, se a qualcuno non va bene me ne farò una ragione“.