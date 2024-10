Taglio dell'assistenza, i disabili protestano davanti al Comune e il sindaco passa e li ignora: il video social della contestazione (Di domenica 13 ottobre 2024) Alcune associazioni di disabili protestano davanti a Palazzo dei Giganti contro il Taglio dell'assistenza agli alunni. Il sindaco Francesco Miccichè, che li ha convocati per martedì per discutere della questione, passa dritto senza fermarsi ed entra in Municipio. I genitori e gli stessi alunni Agrigentonotizie.it - Taglio dell'assistenza, i disabili protestano davanti al Comune e il sindaco passa e li ignora: il video social della contestazione Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Alcune associazioni dia Palazzo dei Giganti contro ilagli alunni. IlFrancesco Miccichè, che li ha convocati per martedì per discuterea questione,dritto senza fermarsi ed entra in Municipio. I genitori e gli stessi alunni

