Spesa per i carburanti a 70 miliardi la metà va in tasse

(Di domenica 13 ottobre 2024) Le famiglie italiane hanno speso lo scorso anno in47,5di euro, con un incremento dei consumi del 9,3% nel triennio 2021-2023. E' il calcolo del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) che, alla luce delle polemiche sul Psb, chiede di intervenire sull'Iva per evitare che qualsiasi ritocco delle accise provochi "uno tsunami". Nei trasporti il gasolio rappresenta in Italia il 59% del totale dei consumi, seguito da benzina (23%), Gpl (5%) e cherosene per aviazione (3,5%). Le vendite di benzina e gasolio sono risultate pari lo scorso anno a 31,5 milioni di tonnellate (circa 8,2 milioni di tonnellate la benzina, 23,3 milioni il gasolio) per un controvalore di circa 70,9di euro a carico di cittadini e imprese.