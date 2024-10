Dailymilan.it - SOCIAL – Milan, Yunus Musah esulta: goal e vittoria con gli Stati Uniti. Il post

Il calciatore del Milan ha manifestato la sua gioia sui propri profili social con la maglia degli Stati Uniti. Yunus Musah festeggia sui propri profili: il calciatore rossonero ha segnato il suo primo goal con la maglia degli Stati Uniti. Rete, inoltre, decisiva in quanto ha consentito alla formazione americana di sbloccare l'amichevole casalinga contro Panama. Partita poi vinta con il risultato di 2-0. Punteggio che fa iniziare nel migliore dei modi l'avventura di Mauricio Pochettino come commissario tecnico della nazionale statunitense. Un investimento importante in vista dei mondiali in programma in America nel 2026.