Sinalunga, il Castello di Farnetella apre per le giornate Fai (Di domenica 13 ottobre 2024) Sinalunga (Siena), 13 ottobre 2024 - Domenica 13 ottobre si rinnova l’appuntamento con le “giornate FAI d’Autunno”. Anche in questa edizione, la manifestazione di punta del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS offre l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della Fondazione, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia con visite a contributo libero in luoghi, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti. La Delegazione Fai di Siena quest’anno ha voluto valorizzare un luogo d’eccezione: il Castello di Farnetella. Grazie alla disponibilità della proprietà di Fèlsina e alla preziosa e attiva collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Sinalunga, si potrà ammirare un esempio eccezionale di arte neomedievale. Voluta da Adolfo Ferrari, la Rocca di Farnetella, domina imponente sul borgo e la campagna circostante. Lanazione.it - Sinalunga, il Castello di Farnetella apre per le giornate Fai Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024)(Siena), 13 ottobre 2024 - Domenica 13 ottobre si rinnova l’appuntamento con le “FAI d’Autunno”. Anche in questa edizione, la manifestazione di punta del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS offre l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della Fondazione, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia con visite a contributo libero in luoghi, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti. La Delegazione Fai di Siena quest’anno ha voluto valorizzare un luogo d’eccezione: ildi. Grazie alla disponibilità della proprietà di Fèlsina e alla preziosa e attiva collaborazione dell’Amministrazione Comunale di, si potrà ammirare un esempio eccezionale di arte neomedievale. Voluta da Adolfo Ferrari, la Rocca di, domina imponente sul borgo e la campagna circostante.

