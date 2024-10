San Casciano Val di Pesa: bambino di 7 anni cade da un albero. In codice rosso al Meyer (Di domenica 13 ottobre 2024) Incidente stamattina, 13 ottobre 2024, in un'abitazione a San Casciano Val di Pesa (Firenze). Un bambino di 7 anni è caduto da un albero, facendo un volo di circa quattro metri L'articolo San Casciano Val di Pesa: bambino di 7 anni cade da un albero. In codice rosso al Meyer proviene da Firenze Post. .com - San Casciano Val di Pesa: bambino di 7 anni cade da un albero. In codice rosso al Meyer Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) Incidente stamattina, 13 ottobre 2024, in un'abitazione a SanVal di(Firenze). Undi 7è caduto da un, facendo un volo di circa quattro metri L'articolo SanVal didi 7da un. Inalproviene da Firenze Post.

