Processione della Madonna di Casaluce, ecco le strade chiuse e il piano traffico (Di domenica 13 ottobre 2024) In occasione della tradizionale Processione della Sacra Icona della Madonna di Casaluce, in programma per il 15 ottobre 2024, l’amministrazione comunale di Aversa ha disposto limitazioni al traffico veicolare su diverse strade cittadine. L’evento, che si terrà dalle ore 10:00 alle ore 12:30, è Casertanews.it - Processione della Madonna di Casaluce, ecco le strade chiuse e il piano traffico Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) In occasionetradizionaleSacra Iconadi, in programma per il 15 ottobre 2024, l’amministrazione comunale di Aversa ha disposto limitazioni alveicolare su diversecittadine. L’evento, che si terrà dalle ore 10:00 alle ore 12:30, è

