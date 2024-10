Probabili formazioni Venezia-Atalanta | ottava giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ledi, match dell’di. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle 15 di domenica 20 ottobre e i lagunari vogliono tornare a vincere ma devono fare i conti con una squadre che sta ritrovando la giusta condizione come la Dea. Chi riuscirà ad avere la meglio? La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti e approfondimenti sulle possibili scelte dei protagonisti. Per il momento, ecco le possibili scelte dei due tecnici, Eusebio Di Francesco e Gian Piero Gasperini.– 3-4-2-1 per Di Francesco con Busio insieme a Oristanio alle spalle di Pohjanpalo. Candela giocherà dal 1? nel terzetto difensivo.– Gasperini ha da reiventare la difesa. Tornato Hien, persi però Djimsiti, Kossounou oltre ai lungodegenti Toloi e Scalvini.