Portano un amico in ospedale dopo aver preso droga, i carabinieri li trovano con attrezzi da scasso (Di domenica 13 ottobre 2024) Tre uomini sono stati denunciati a piede libero, perché trovati con attrezzi da scasso in auto. Avevano accompagnato un amico al pronto soccorso, che si era sentito male, dopo aver assunto droga.

Fuoco amico su Pasqualone - lavata di capo dopo le accuse ai medici : "Frasi gravissime - chieda scusa" - Senza mai citarlo, il Magnifico Rettore dell'Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio, con riferimento al servizio sulla tragica morte della ventiduenne di Cerignola Natasha Pugliese, andato in onda venerdì 11 ottobre su Rai3 nel corso del programma 'Far West' condotto da Salvo Sottile, ha preso le. (Foggiatoday.it)

Servizi : il Comune di Calci e Amicobus accanto alle famiglie bisognose del doposcuola - Grazie al lavoro dell'Ufficio Scuola del Comune di Calci, e grazie alla disponibilità di Amicobus Srl e dell'Istituto Comprensivo, l'amministrazione comunale ha garantito alle poche famiglie calcesane che necessitavano del doposcuola di poter usufruire di tale servizio attivo ad Uliveto Terme... (Pisatoday.it)

“Quante ca**ate”. Alena Seredova torna a farsi sentire dopo il matrimonio di Buffon e Ilaria D’Amico - Che, per quei pochi che non lo sapessero, nel frattempo si è rifatta una vita al fianco dell’imprenditore Alessandro Nasi. Non dimenticavo mai di essere una femmina e quindi lo titillavo talmente tanto che nel momento in cui usciva di casa era già sazio“. E poi, provocando la reazione – ancora una volta – sbalordita della conduttrice ha rivelato la sua ‘ricetta’ per non rischiare di essere ... (Caffeinamagazine.it)