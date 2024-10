Omicidio di Manuel, il sindaco di Rozzano chiede che si faccia giustizia (Di domenica 13 ottobre 2024) Un invito a "fare giustizia". Così il sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti (centrodestra), in un post su Facebook pubblicato sabato sera, non appena si è saputo che il killer di Manuel Mastrapasqua era stato catturato. In quel momento Daniele Rezza, 20 anni da compiere, si trovava al comando dei Milanotoday.it - Omicidio di Manuel, il sindaco di Rozzano chiede che si faccia giustizia Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un invito a "fare". Così ildi, Gianni Ferretti (centrodestra), in un post su Facebook pubblicato sabato sera, non appena si è saputo che il killer diMastrapasqua era stato catturato. In quel momento Daniele Rezza, 20 anni da compiere, si trovava al comando dei

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio di Manuel Mastrapasqua - il sindaco di Rozzano : “Ora si faccia giustizia” - Verrà indetto il lutto cittadino il giorno del suo funerale”. Viaggio a Rozzano, che si ribella all’immagine di città violenta e senza legge Ferretti ha poi ricordato che “il colpevole è stato preso, l'Arma dei carabinieri e la Tenenza di Rozzano hanno fatto un grande e celere lavoro di indagine. Ci sarà quella Rozzano che è stanca di vivere nella paura e nel terrore. (Ilgiorno.it)

Emily in Paris 5 a Roma : lotta tra Emmanuel Macron e il sindaco Gualtieri (sì - è tutto vero) - L'ipotesi che la serie di Netflix si trasferisca in Italia alla quinta stagione ha portato il presidente francese a intervenire. No, non è una fake news. (Vanityfair.it)

Manuel Cantoni scomparso da 52 giorni - il sindaco : “Temo non si tratti di un allontanamento volontario” - Sono passati 52 giorni dal 2 agosto, giorno in cui si sono perse le tracce di Manuel Cantoni. Per il sindaco di Bovegno, in provincia di Brescia si tratta di un allontanamento non volontario.Continua a leggere . (Fanpage.it)