No alla nuova questura. Oltre tremila firme per fermare il progetto al Parco degli Ulivi

Massa, 13 ottobre 2024 – Oltre 3000 firme raccolte e un incontro partecipato a 'Microfono libero', l'iniziativa promossa dal Comitato Ugo Pisa, da parte di tanti cittadini tra preoccupazioni ambientali e viabilità problematica. La comunità di Camponelli non si arrende, decine di residenti erano presenti ieri al Parco degli Ulivi, tramutatosi, per un pomeriggio, in un teatro di confronto, che ha visto gli abitanti del quartiere alzare la voce per difendere uno degli ultimi polmoni verdi del quartiere, nel tentativo di fermare la costruzione della nuova questura proprio su quell'area. I partecipanti hanno espresso chiaramente la loro volontà: spingere l'amministrazione comunale (e anche la Prefettura e il Ministero dell'Iterno) a riconsiderare il progetto e a salvaguardare il Parco. Presenti anche alcuni esponenti politici dell'opposizione.

