New Zealand-Ineos oggi, America’s Cup 2024: orari gara-3 e 4, programma, tv, streaming (Di domenica 13 ottobre 2024) oggi domenica 13 ottobre (a partire dalle ore 14.10) va in scena la seconda giornata della America’s Cup. Si torna in acqua a Barcellona per il Match Race che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo, Team New Zealand e Ineos Britannia sono pronte per fronteggiarsi nuovamente in un testa a testa rovente. I Kiwi si presenteranno all’appuntamento forti delle due vittorie ottenute ieri pomeriggio e conducono per 2-0 la serie al meglio delle tredici regate (trionfa chi ne vince sette). LA DIRETTA LIVE DELL’America’s CUP DALLE 14.10 Peter Burling sono sembrati decisamente più performanti, a bordo di una barca apparsa nettamente superiore in bolina. Oasport.it - New Zealand-Ineos oggi, America’s Cup 2024: orari gara-3 e 4, programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024)domenica 13 ottobre (a partire dalle ore 14.10) va in scena la seconda giornata dellaCup. Si torna in acqua a Barcellona per il Match Race che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo, Team NewBritannia sono pronte per fronteggiarsi nuovamente in un testa a testa rovente. I Kiwi si presenteranno all’appuntamento forti delle due vittorie ottenute ieri pomeriggio e conducono per 2-0 la serie al meglio delle tredici regate (trionfa chi ne vince sette). LA DIRETTA LIVE DELL’CUP DALLE 14.10 Peter Burling sono sembrati decisamente più performanti, a bordo di una barca apparsa nettamente superiore in bolina.

