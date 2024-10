Mostra del tartufo, ecco il manifesto: "Omaggio alla pepita da record" (Di domenica 13 ottobre 2024) Ogni Mostra mercato nazionale del tartufo bianco di San Miniato ha un’immagine che la contraddistingue e che ne vuole sottolineare il senso. Quella di quest’anno, giunta alla 53esima edizione, intende festeggiare il 70esimo anniversario della cavatura del tartufo più grande del mondo, che era un tartufo bianco di San Miniato: l’immagine che caratterizza quest’anno la Mostra, la presenza in primo piano di un uomo inginocchiato accanto al suo cane: non un signore qualunque ma Arturo Gallerini detto “Bego”, il tartufaio che nel 1954 scovò nei boschi di Balconevisi il tartufo più grande del mondo; 2.520 grammi di pepita bianca che un commerciante di Alba decise di donare all’allora presidente degli Stati Uniti Dwight Eisenhower. Lanazione.it - Mostra del tartufo, ecco il manifesto: "Omaggio alla pepita da record" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ognimercato nazionale delbianco di San Miniato ha un’immagine che la contraddistingue e che ne vuole sottolineare il senso. Quella di quest’anno, giunta53esima edizione, intende festeggiare il 70esimo anniversario della cavatura delpiù grande del mondo, che era unbianco di San Miniato: l’immagine che caratterizza quest’anno la, la presenza in primo piano di un uomo inginocchiato accanto al suo cane: non un signore qualunque ma Arturo Gallerini detto “Bego”, il tartufaio che nel 1954 scovò nei boschi di Balconevisi ilpiù grande del mondo; 2.520 grammi dibianca che un commerciante di Alba decise di donare all’allora presidente degli Stati Uniti Dwight Eisenhower.

