Mister Movie | Scoppia il bacio tra Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti al Grande Fratello

Nel cuore della Casa del Grande Fratello, mentre il pubblico attende con impazienza gli sviluppi nel famoso quadrilatero formato da Shaila Gatta, Javier Martinez, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, altri concorrenti sembrano attirare maggiormente l'attenzione. Tra di loro, spiccano Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti, che hanno condiviso un momento di intimità non ancora mostrato

Grande Fratello - scatta il bacio tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti : “Non è ancora amore ma…” - Però non escludo nulla perché lui mi interessa. Ieri pomeriggio la specializzata in chirurgia estetica ha ammesso che, al momento, con l’idraulico c’è solo curiosità: i sentimenti veri e propri non sono ancora nati. twitter. E ancora: “A me piace molto stare abbracciata a lui“. E ancora, quando Calvani ha aggiunto: “Ma ti è garbato? Dai…Vabbè non ti è piaciuto, altrimenti me l’avresti detto ... (Isaechia.it)