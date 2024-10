Milan, Fonseca guarda Strahinja Pavlovic: leader con la Serbia. La partita (Di domenica 13 ottobre 2024) Strahinja Pavlovic lancia un messaggio a Paulo Fonseca: il difensore del Milan è uno dei protagonisti nella vittoria della sua Serbia. L’incontro Strahinja Pavlovic ritrova il sorriso. Il difensore serbo ha vinto con la propria nazionale per 2-0 la partita contro la Svizzera valida per la Nations League. Incontro di cui il calciatore del Milan è stato uno dei protagonisti assoluti. Il centrale difensivo ha disputato una sfida da vero leader giocando tutti e novanta i minuti guidando alla perfezione anche i suoi compagni di reparto. Un chiaro segnale nella direzione di Paulo Fonseca. Strahinja Pavlovic protagonista con la Serbia: tornerà titolare anche con la maglia rossonera? Le ultime View this post on Instagram A post shared by @PavlovicStrahinja3 Milan, Fonseca guarda Strahinja Pavlovic: leader con la Serbia. Dailymilan.it - Milan, Fonseca guarda Strahinja Pavlovic: leader con la Serbia. La partita Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di domenica 13 ottobre 2024)lancia un messaggio a Paulo: il difensore delè uno dei protagonisti nella vittoria della sua. L’incontroritrova il sorriso. Il difensore serbo ha vinto con la propria nazionale per 2-0 lacontro la Svizzera valida per la Nations League. Incontro di cui il calciatore delè stato uno dei protagonisti assoluti. Il centrale difensivo ha disputato una sfida da verogiocando tutti e novanta i minuti guidando alla perfezione anche i suoi compagni di reparto. Un chiaro segnale nella direzione di Pauloprotagonista con la: tornerà titolare anche con la maglia rossonera? Le ultime View this post on Instagram A post shared by @con la

