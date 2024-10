Media, 18 morti in raid d'Israele su scuola Nuseirat (Di domenica 13 ottobre 2024) L'agenzia turca Anadolu rende noto, citando fonti mediche, che "almeno 18 persone sono morte in un raid israeliano contro gli alloggi scolastici nel campo profughi di Nuseirat a Gaza". Le stesse fonti precisano che tra le vittime si contano "anche donne e bambini". Quotidiano.net - Media, 18 morti in raid d'Israele su scuola Nuseirat Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) L'agenzia turca Anadolu rende noto, citando fonti mediche, che "almeno 18 persone sono morte in unisraeliano contro gli alloggi scolastici nel campo profughi dia Gaza". Le stesse fonti precisano che tra le vittime si contano "anche donne e bambini".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Gaza - aerei da guerra israeliani bombardano i campi profughi di Nuseirat e Jabalia - i raid all’alba causano 8 morti – VIDEO - A Gaza sono stati immortalati i momenti in cui gli aerei da guerra israeliani prendono di mira e bombardano alcune case nel campo di Nuseirat, nella parte centrale della Striscia: mentre i raid all’alba hanno causato otto morti, la devastazione, le macerie e le reazioni delle persone in strada sono . (Ilgiornaleditalia.it)

Mo : famiglia di 3 persone uccisa in raid scuola di Nuseirat - . L’esercito israeliano ha affermato che l’obiettivo dell’attacco, il terzo contro la scuola, era un centro di comando e controllo di Hamas. Gaza, 23 set. L'articolo Mo: famiglia di 3 persone uccisa in raid scuola di Nuseirat sembra essere il primo su CalcioWeb. (Adnkronos) – Una famiglia di 3 persone è stata uccisa in un attacco israeliano alla scuola Khalid bin al-Walid, nel campo profughi ... (Calcioweb.eu)

Mo : famiglia di 3 persone uccisa in raid scuola di Nuseirat - . Gaza, 23 set. (Adnkronos) - Una famiglia di 3 persone è stata uccisa in un attacco israeliano alla scuola Khalid bin al-Walid, nel campo profughi di Nuseirat, nella Striscia di Gaza, Lo riporta al Jazeera, precisando che le tre vittime sono un uomo, sua moglie e il loro bambino. L'esercito israeliano ha affermato che l'obiettivo dell'attacco, il terzo contro la scuola, era un centro di ... (Liberoquotidiano.it)