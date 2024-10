Manca lo pneumologo a Pomezia | i cittadini segnalano disagi per gli anziani

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024- Lanza di unopresso la Asl RM6 dista diventando un problema sempre più pressante, soprattutto per la popolazione anziana. La denuncia arriva direttamente dai, che lamentano la difficoltà di accedere alle cure per patologie respiratorie senza doversi spostare a Roma o in altre strutture della provincia. Una popolazione anziana in difficoltà, città con un’alta incidenza di popolazione anziana, vive quotidianamente le conseguenze di una carenza strutturale nel sistema sanitario locale. Iche necessitano di cure pneumologiche si trovano costretti a lunghi viaggi per raggiungere specialisti a Roma o in altre città della Regione Lazio.