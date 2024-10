Ma davvero l’intelligenza artificiale (come la conosciamo noi) ha vinto il Nobel? (Di domenica 13 ottobre 2024) Nella settimana dell’assegnazione dei premi Nobel 2024, c’è stata particolare attenzione per la scelta dell’Accademia reale di Svezia collegata all’identificazione del destinatario del riconoscimento per la Fisica. John Hopfield e Geoffrey Hinton, infatti, hanno ottenuto il premio per il loro lavoro svolto sulle reti neurali e sul machine learning a partire dagli anni Ottanta: è universalmente riconosciuto che i loro lavori siano stati elemento fondamentale per le successive applicazioni pratiche degli strumenti di intelligenza artificiale. Giornalettismo.com - Ma davvero l’intelligenza artificiale (come la conosciamo noi) ha vinto il Nobel? Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Nella settimana dell’assegnazione dei premi2024, c’è stata particolare attenzione per la scelta dell’Accademia reale di Svezia collegata all’identificazione del destinatario del riconoscimento per la Fisica. John Hopfield e Geoffrey Hinton, infatti, hanno ottenuto il premio per il loro lavoro svolto sulle reti neurali e sul machine learning a partire dagli anni Ottanta: è universalmente riconosciuto che i loro lavori siano stati elemento fondamentale per le successive applicazioni pratiche degli strumenti di intelligenza

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ma davvero l’intelligenza artificiale (come la conosciamo noi) ha vinto il Nobel? - Il premio Nobel per la Fisica è stato assegnato a Hopfield e Hinton per il loro lavoro sulle reti neurali e sul machine learning. Ma gli attuali tool di AI, per loro, sono preoccupanti ... (giornalettismo.com)

Senti chi parla dopo trentacinque anni continua a farci ridere tantissimo - Il 13 ottobre 1989 usciva in sala per la prima volta il film di Amy Heckerling, una spassosissima commedia per la famiglia unica nel suo genere ... (wired.it)

L'AI è fisica o chimica? I premi Nobel accendono il dibattito sul ruolo della tecnologia nella scienza - I premi evidenziano l'impatto che la tecnologia sta avendo in ogni aspetto della nostra vita, ma hanno anche scatenato il dibattito e persino l'indignazione sui social media da parte dei ricercatori ... (it.investing.com)