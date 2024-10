La meraviglia al Camploy per una nuova edizione della rassegna L'Altro Teatro: «Spettacoli che arricchiscono le nostre vite» (Di domenica 13 ottobre 2024) Il 22 novembre alle 20.45 con "Overload" di Sotterraneo, ritorna al Teatro Camploy la rassegna L’Altro Teatro che porta a Verona il meglio della scena nazionale nel campo del Teatro e della danza più innovativa. Il cartellone, realizzato dal Comune di Verona - Assessorato alla Cultura in Veronasera.it - La meraviglia al Camploy per una nuova edizione della rassegna L'Altro Teatro: «Spettacoli che arricchiscono le nostre vite» Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il 22 novembre alle 20.45 con "Overload" di Sotterraneo, ritorna allaL’che porta a Verona il meglioscena nazionale nel campo deldanza più innovativa. Il cartellone, realizzato dal Comune di Verona - Assessorato alla Cultura in

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maxi-cantiere in Via XX Settembre, Tari dimezzata per gli esercenti - L'agevolazione è stata confermata dall'assessora ai tributi Luisa Ceni, ma per Forza Italia «è ancora troppo poco, servono ristori con contributi a fondo perduto» ... (veronasera.it)

Camploy, tra prosa e danza il teatro della meraviglia - Presentata in Comune la Rassegna “L’altro teatro”. Quattordici serate per gli appassionati dei linguaggi moderni e contemporanei ... (rainews.it)

Verona: lo slogan “Il Teatro della Meraviglia” per la nuova edizione dell’Altro Teatro - Il 22 novembre alle 20.45 con OVERLOAD di Sotterraneo, ritorna al Teatro Camploy la Rassegna L'ALTRO TEATRO che porta a Verona il meglio della scena nazionale nel campo del teatro e della danza più in ... (lamilano.it)