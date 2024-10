La maggioranza litiga ancora sulla tassa sugli extraprofitti delle banche: deciderà Meloni? (Di domenica 13 ottobre 2024) La maggioranza litiga ancora sulla tassa sugli extraprofitti delle banche. Questa volta il botta e risposta a distanza ha coinvolto Antonio Tajani, contrario alla misura, e il vice-segretario della Lega Andrea Crippa. "Paghino le banche e nessun sacrificio per gli operai", ha detto il numero due del Carroccio. Fanpage.it - La maggioranza litiga ancora sulla tassa sugli extraprofitti delle banche: deciderà Meloni? Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La. Questa volta il botta e risposta a distanza ha coinvolto Antonio Tajani, contrario alla misura, e il vice-segretario della Lega Andrea Crippa. "Paghino lee nessun sacrificio per gli operai", ha detto il numero due del Carroccio.

Extraprofitti - ennesimo scontro nella maggioranza. Lega : “Tassiamo le banche - non gli operai”. Tajani (FI) : “Roba da Urss” - E ancora: “Le astruse regole imposte dall’Unione europea” – ovvero il nuovo Patto di stabilità firmato dal ministro leghista Giancarlo Giorgetti, evidentemente all’insaputa del vicesegretario del partito – “impongono di non poter fare una manovra economica espansiva e quindi le risorse per sostenere imprese medio-piccole, non certo gli incentivi a Stellantis del vergognoso e scandaloso Tavares, ... (Ilfattoquotidiano.it)