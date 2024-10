La confessione del killer 19enne di Manuel Mastrapasqua: "Non pensavo di averlo ucciso" (Di domenica 13 ottobre 2024) "Era rimasto in piedi, non ho visto sangue, non pensavo di averlo ucciso". Così Daniele Rezza ha confessato ai Carabinieri l'omicidio di Manuel Mastropasqua. Era stato fermato dalla polizia ferroviaria di Alessandria: gli agenti avevano notato sui binari un ragazzo con un atteggiamento confuso Today.it - La confessione del killer 19enne di Manuel Mastrapasqua: "Non pensavo di averlo ucciso" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) "Era rimasto in piedi, non ho visto sangue, nondi". Così Daniele Rezza ha confessato ai Carabinieri l'omicidio diMastropasqua. Era stato fermato dalla polizia ferroviaria di Alessandria: gli agenti avevano notato sui binari un ragazzo con un atteggiamento confuso

