Kenya, scontri tra comunità locali: almeno 18 morti (Di domenica 13 ottobre 2024) I problemi sono iniziati quando il governo della contea ha offerto un terreno per accogliere le persone sfollate a causa delle inondazioni del Tana Imolaoggi.it - Kenya, scontri tra comunità locali: almeno 18 morti Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di domenica 13 ottobre 2024) I problemi sono iniziati quando il governo della contea ha offerto un terreno per accogliere le persone sfollate a causa delle inondazioni del Tana

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontri tra comunità locali in Kenya, almeno 18 morti - Il capo della polizia keniana ha chiesto ai residenti di consegnare le armi da fuoco per evitare un'ulteriore escalation di violenza. (tgcom24.mediaset.it)

Kenya, residenti e ambientalisti protestano contro la costruzione di una centrale nucleare - I residenti di una città costiera del Kenya sono scesi in piazza per manifestare contro la proposta di installare un impianto nucleare nella località che ... (lapresse.it)

Il mondo questa settimana: Israele vs Libano, Usa in sciopero, Eau in Kenya, Giappone di Ishiba - Sul terreno dove si scontrano Israele e Hezbollah è dal 2006 disciplinatamente schierata una forza di pace delle Nazioni Unite che da quasi venti anni è riuscita, operando con accorta sagacia, a evita ... (limesonline.com)