Calciomercato.it - Juventus a caccia del vice Vlahovic: Giuntoli rispolvera un vecchio pallino

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ladi gol: continua la ricerca di unpunta unbomber della Serie A La sessione invernale di calciomercato non è vicinissima, ma neanche così lontana. Ecco perché il direttore tecnico dellalavora al possibile colpo in attacco. Cristiano(LaPresse) -Calciomercato.itDa tempo laè sulle tracce di un attaccante, una valida alternativa a Dusan. Un’esigenza di mercato diventata ancor più impellente alla luce dell’infortunio di Arek Milik, operatosi al menisco a inizio estate per poi finire nuovamente sotto i ferri.