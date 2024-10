Italia-Israele, Peretz: “Situazione non facile, vogliamo portare emozioni al nostro paese” (Di domenica 13 ottobre 2024) “In questo paese ho studiato e imparato tanto, sono stato contento di giocare a Venezia e sono felice di giocare qui a Udine con i giocatori più forti del nostro paese”. A parlare in conferenza stampa alla vigilia di Israele-Italia è Dor Peretz, calciatore del Maccabi Tel Aviv con dei trascorsi nel nostro paese. “L’atmosfera non sarà delle migliori ma non possiamo cambiarla – ammette -. La Situazione in Israele non è facile, giocare a calcio in questi giorni è difficile, ma vogliamo portare un po’ di emozioni e qualcosa di buono al nostro paese, dobbiamo essere focalizzati sulla gara e non su quanto accade fuori”. Italia-Israele, Peretz: “Situazione non facile, vogliamo portare emozioni al nostro paese” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) “In questoho studiato e imparato tanto, sono stato contento di giocare a Venezia e sono felice di giocare qui a Udine con i giocatori più forti del”. A parlare in conferenza stampa alla vigilia diè Dor, calciatore del Maccabi Tel Aviv con dei trascorsi nel. “L’atmosfera non sarà delle migliori ma non possiamo cambiarla – ammette -. Lainnon è, giocare a calcio in questi giorni è difficile, maun po’ die qualcosa di buono al, dobbiamo essere focalizzati sulla gara e non su quanto accade fuori”.: “nonal” SportFace.

Italia-Israele - non una semplice partita : è massima allerta a Udine! - Pre filtraggi, dissuasori, barriere e l’azione degli artificieri di Torino e delle unità cinofile dell’aeroporto di Caselle. In programma domani pomeriggio, infatti, anche un corteo pro Palestina, che partirà dal centro di Udine e che prevede una serie di interventi. Domani sarà invece lo Stadio Friuli di Udine ad ospitare Italia-Israele. (Inter-news.it)

Italia-Israele in tv : data - orario e diretta streaming Nations League 2024/2025 - it invece highlights, pagelle e le parole dei protagonisti. Italia-Israele sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match valido per la quarta giornata della Nations League 2024/2025. Diretta streaming su Rai Play, su Sportface. La sfida, che può già valere la qualificazione ai quarti di finale della competizione Uefa, è in programma alle ore 20. (Sportface.it)

Stadio Friuli blindato per Italia-Israele - come fare per accedere all'impianto - Lo Stadio Friuli sarà gremito in occasione di Italia-Israele, nella giornata di domani, lunedì 14 ottobre 2024. Secondo quanto riportato da Figc, sono stati 11.700 i tagliandi emessi per il match di domani sera che vedrà sugli spalti la presenza di circa 500 bambini delle scuole calcio del... (Udinetoday.it)