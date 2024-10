Inter, Arnautovic show con l'Austria: doppietta nel 5-1 alla Norvegia (Di domenica 13 ottobre 2024) Una notte da sogno per Marko Arnautovic. Di fronte ad Erling Haaland, l`attaccante dell`Inter sfodera una prestazione straordinaria che consente Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Una notte da sogno per Marko. Di fronte ad Erling Haaland, l`attaccante dell`sfodera una prestazione straordinaria che consente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter - gol strepitoso di Arnautovic in Nazionale : la rete che ha sbloccato la sfida dell’Austria – VIDEO - Tra le tante partite di questa settimana c’è anche quella tra Austria-Norvegia con Marko Arnautovic schierato titolare e con la fascia di capitano al braccio. L’attaccante nerazzurro ha sbloccato la sfida contro la Norvegia di Haaland con una conclusione stupenda Giornate di Nations League in giro per l’Europa. (Calcionews24.com)

Austria-Norvegia : subito in gol Arnautovic - gran gol dell’attaccante dell’Inter (VIDEO) - com/5uy2phQAn2 — Inter Xtra (@Inter_Xtra) October 13, 2024 The post Austria-Norvegia: subito in gol Arnautovic, gran gol dell’attaccante dell’Inter (VIDEO) appeared first on SportFace. Dopo sette minuti di gioco un super gol di Marko Arnautovic sblocca Austria-Norvegia. twitter. Nel duello tra l’attaccante dell’Inter ed Erling Haaland, il centravanti austriaco segna una rete spettacolare, ... (Sportface.it)

Inter - solo briciole per Arnautovic e Correa : cosa può accadere a gennaio - Per l`intera estate hanno avuto i riflettori puntati addosso perchè entrambi sono sembrati in procinto di lasciare l`Inter, ma più per una... (Calciomercato.com)