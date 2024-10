Infortunio sul lavoro per due operai. Giù nel vuoto colpiti da una trave: diciannovenne in pericolo di vita (Di domenica 13 ottobre 2024) Ancora un Infortunio sul lavoro nel Bresciano. Due operai sono rimasti feriti ieri mattina nel termovalorizzatore di Brescia, che fa capo alla municipalizzata A2A. I due dipendenti di una ditta esterna specializzata stavano smontando un ponteggio usatpo per lavori di manutenzione quando una trave ha colpito il diciannovenne, facendolo cadere. Il collega cinquantenne è rimasto ferito lievemente. Il giovane invece combatte per sopravvivere. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre i lavoratori erano all’opera. La trave ha colpito prima il giovane, che ha subìto un trauma cranico e al momento dei soccorsi non riusciva a muovere gli arti. È stato trasportato d’urgenza in ospedale e le sue condizioni sono attualmente gravi. Nonostante indossasse un elmetto protettivo, la violenza dell’impatto ha avuto conseguenze significative. Ilgiorno.it - Infortunio sul lavoro per due operai. Giù nel vuoto colpiti da una trave: diciannovenne in pericolo di vita Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ancora unsulnel Bresciano. Duesono rimasti feriti ieri mattina nel termovalorizzatore di Brescia, che fa capo alla municipalizzata A2A. I due dipendenti di una ditta esterna specializzata stavano smontando un ponteggio usatpo per lavori di manutenzione quando unaha colpito il, facendolo cadere. Il collega cinquantenne è rimasto ferito lievemente. Il giovane invece combatte per sopravvivere. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre i lavoratori erano all’opera. Laha colpito prima il giovane, che ha subìto un trauma cranico e al momento dei soccorsi non riusciva a muovere gli arti. È stato trasportato d’urgenza in ospedale e le sue condizioni sono attualmente gravi. Nonostante indossasse un elmetto protettivo, la violenza dell’impatto ha avuto conseguenze significative.

